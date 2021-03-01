Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın "Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun maddi unsurlarının somut olayda gerçekleşmemesi nedeniyle sanıkların "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 21 Aralık 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtilmişti. Konuşmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçunun işlendiği belirtilen iddianamede, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti. Geçtiğimiz duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanatçılar Gezen ve Akpınar'ın söyledikleri sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediklerini belirterek 4'er yıl 8’er aya kadar hapis ile cezalandırılmalarına karar verilmesini istemişti.