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Müslüme’yi bulan çoban kadın konuştu

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak, Müge Anlı ekibine konuştu. Ayşe Bacak, Müslüme'yi bulduğunda şalvar, ayakkabı ve montunun üstünde olmadığını söyledi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 14:45
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Müslüme’yi bulan çoban kadın konuştu
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Kış mevsimini geçirmek için Karaman'dan Mersin'e gelen Yağal ailesi, saat 17.00 sıralarında küçük kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti. Ekiplerden yardım isteyen aile, kızlarının bulunamaması üzerine Müge Anlı'dan yardım istedi.

10 GÜN SONRA ACI HABER

200 kişinin katıldığı arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

CESEDİNİ KADIN ÇOBAN BULDU

10 gündür aranan Müslüme'nin cesedini, 40-45 yaşlarında bir kadın çobanın bulduğu, büyük korkuya kapılan kadının muhtara haber verdiği anlaşıldı.

"KIYAFETLERİ ÜZERİNDE DEĞİLDİ"

Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Davarları otlatmak için bölgede olduğunu söyleyen Ayşe Bacak, dik yamaçlarda ve kayalıklardan tırmanılarak gidilen bölgeye bir çocuğun tek başına çıkamayacağına dikkat çekti. Müslüme'yi ağacın yanında bulduğunu söyleyen kadın çoban, kıyafetlerinin üzerinde olmadığını, şalvar, ayakkabı ve montunun ayrı bir yerde durduğunu ifade etti.

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