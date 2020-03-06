Yalova Belediyesi’nde Belediye Başkanı Vefa Salman’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimle üçüncü tur da 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan Ak Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk Yalova’nın geçici Belediye Başkanı seçildi.
Mustafa Tutuk Yalova’nın geçici Belediye Başkanı seçildi
Yalova Belediyesi’nde Belediye Başkanı Vefa Salman’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimle üçüncü tur da 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan Ak Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk Yalova’nın geçici Belediye Başkanı seçildi.
06 Mart 2020 Cuma 15:26
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