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Naci Ağbal görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

20 Mart 2021 Cumartesi 09:13
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Naci Ağbal görevden alındı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Ağbal'ın yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Naci Ağbal, 8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine göreve getirilmişti. Ağbal göreve gelmesinin ardından geçtiğimiz yıl kasım ve aralık aylarında 675 baz puan faiz arttırımı gerçekleştirmişti.

Yeni yılda ocak ve şubat aylarında faiz arttırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz arttırımı kararı daha almıştı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Bayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı. 

26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

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