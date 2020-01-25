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Naci Görür, Elazığ depremini 4 ay önceden bildi!

Naci Görür, Elazığ depremini 4 ay önceden bildi! Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ün 6 Ekim 2019’da deprem bölgesini işaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 10:16
Naci Görür, Elazığ depremini 4 ay önceden bildi!

6 Ekim 2019 tarihinde CNN TÜRK’te depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof Dr. Naci Görür, Elazığ depremine karşı uyarmıştı. Canlı yayında Türkiye’nin deprem haritasını inceleyen Görür, depreme nokta atışıyla işaret etti.

“Elazığ – Bingöl arası için uyarı yapmak istiyorum”

Görür, yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ – Bingöl arası.”

Naci Görür’ün depreme ilişkin uyarılarının yer aldığı görüntüler, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Son Güncelleme: 25.01.2020 10:25
Anahtar Kelimeler:
DepremElazığNaci Görür
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