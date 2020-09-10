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Nakiller Türkiye Basını'nda geniş yer aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı.

10 Eylül 2020 Perşembe 09:22
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Nakiller Türkiye Basını'nda geniş yer aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı.

Türkiye basını da habere geniş yer vererek kısaca şu açıklamaları yansıttı:

İlk olarak KKTC'deki 4 Covid-19 hastası, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Burada ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı hastanelere götürüldü.

KKTC'deki Covid-19 hastalarının, ambulans uçaklarla Türkiye'ye nakillerinin devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

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