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Namazdan çıktı kafasından vuruldu

11 Ağustos 2019 Pazar 15:22
Namazdan çıktı kafasından vuruldu

Olay, İzmit Yenikent Mahallesi Şehit Kazım Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bayram namazına giden R.A., namaz çıkışı evine gittiği sırada başında bir acı hissederek yere yığıldı. Gencin başından kan geldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede gencin yorgun mermiyle vurulmuş olabileceğini değerlendirerek R.A.'yı ambulans ile Kocaeli Devlet Hasyanesi'ne kaldırdı. Gencin hastanede çekilen tomografisinde başındaki mermi çekirdeği görülürken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. R.A., başındaki mermi çekirdeğinin çıkarılması için ameliyata alındı. Polis R.A.'ya isabet eden mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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