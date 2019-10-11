NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Çavuşoğlu, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne gelişinde karşıladı. Daha sonra Çavuşoğlu ve Stoltenberg baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Terörizme karşı mücadele edilmesini ilettik. Harekatın amacı terör tehdidine son vermek. Müttefiklerimizin dayanışmasını görmek istiyoruz.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye, bizim ittifakımızın çok güçlü bir üyesi. Türkiye çok zor bir bölgenin tam sınırında yer alıyor. Kuzey Suriye'deki harekatı da Çavuşoğlu ile görüştük. Harekatla ilgili kendi endişelerimi de Çavuşoğlu ile paylaştım. Bizim orada ortak düşmanımız DEAŞ. Suriye'de tutulan DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasına müsaade edilmemeli. Türkiye'nin aldığı S-400'ler NATO üyesi diğer ülkelerin uçaklarıyla uyumsuzluk çıkarabilir. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak görevimiz.

SORU-CEVAP

- NATO, YPG/PYD'yi terör örgütü olarak görüyor mu? (Stoltenberg)

NATO'nun terör örgütü gibi bir listemiz bulunmamakta. DEAŞ'a karşı mücadelede ortak koalisyon olarak hareket ettik. Bölgede DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz kazanımlar tehlikeye atılmamalı. YPG konusunda müttefiklerimiz arasında bir fikir birliği söz konusu değil. Kuzey Suriye'de biz yer almıyoruz, orada NATO bulunmuyor.

- Terör örgütünün sosyal medya üzerinden yaptığı kara propaganda hakkında ne düşünüyorsunuz? (Çavuşoğlu)

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sırasında da terör örgütlerinin kara propagandalarını gördük. İHA'ların görüntü almasını engellemek için yaktıkları lastikleri, "Türkiye buraları bombalıyor" diye aktarıyorlar. Harekatla ilgili kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz.

- ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması halinde NATO'nun tutumu ne olur? (Stoltenberg)

Varsayımlar üzerinden konuşmamız doğru olmaz. Türkiye önemli ve güçlü bir NATO müttefikidir. Türkiye'nin NATO'ya katkılarını önemsiyorum ve takdir ediyorum.

- Terör örgütünün elindeki bölgelerinden yapılan saldırılara karşı NATO ve BM'nin Türkiye'nin yanında yer almamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? (Çavuşoğlu)

Herkes Türkiye'nin endişesi haklı diyor. Terör örgütüyle mücadele meşru hakkımızdır. Hem Türkiye'nin endişesi haklı diyeceksiniz hem de harekata karşı çıkacaksınız. Türkiye, müzakere yolunu sonuna kadar denemiştir. Kimse Türkiye'ye ders vermeye çalışmasın. NATO belgelerinde YPG/PYD vardır. "DEAŞ ortak düşmanımız mücadele edelim, ama YPG'ye karşı mücadele etmeyelim" demek doğru değil. Biz kararlıyız, teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. DEAŞ'lıların serbest kalması mümkün değil. DEAŞ terör örgütü en çok Türkiye'yi hedef almıştır. Mücadelemizi DEAŞ ile de YPG ile de sürdüreceğiz.