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NATO Liderler Zirvesi devam ediyor

Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 18:52
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NATO Liderler Zirvesi devam ediyor

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirme konusunda anlaştıkları belirtildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Johnson ve Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ve ülkelerindeki aşılama çalışmalarını ele aldı. Liderler, salgını yenmek için birlikte çalışma ve İngiltere ile Türkiye arasındaki seyahatin yeniden başlamasının önemi üzerinde mutabık kaldı. 

Liderlerin iki ülke arasında ticaret ve savunma gibi çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaştıklarının belirtildiği açıklamada, İngiltere Başbakanı Johnson'ın, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azalmasını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi. Başbakanlık açıklamasında Erdoğan ve Johnson'ın ayrıca Suriye, Libya ve Afganistan da dahil olmak üzere bir çok dış politika konusunu görüştüğü belirtildi.

Son Güncelleme: 14.06.2021 18:56
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanBoris Johnson
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