NATO tatbikatındaki skandal sonrası ilk yüz yüze görüşme

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen ay Norveç'te düzenlenen Trident Javelin tatbikatını görüştü.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genel Sekreter Stoltenberg ile bir araya geldi.

NATO'dan yapılan açıklamada, görüşmede, Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündeminin yanı sıra geçen ay Norveç'te gerçekleşen Trident Javelin tatbikatının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Genel Sekreter Stoltenberg'in, sebep olunan kırgınlık dolayısıyla özür dilemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile konuştuğu hatırlatılarak, "Genel Sekreter görüşmede, NATO askeri yetkililerinin olayı ve yaşananların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemleri araştırdığını açıkça ifade etti." değerlendirmesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'te gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı sırasında düşman tablosu kısmına kendisinin ismi ve Atatürk'ün resminin yerleştirilmesine tepki göstererek, "Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Norveç asıllı genel sekreter olayın duyulması üzerine NATO adına Türkiye’den özür dileyen açıklama yayımladıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak özür dilemişti.