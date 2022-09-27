Gaziantep'te dövülerek öldürüldüğü değerlendirilen 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cansız bedeni derin dondurucuda bulundu.

İddiaya göre 23 yaşındaki 2 çocuk annesi M.İ. bir süre önce eşinden boşanarak çocukluk arkadaşı G.T.’nin evine taşındı.

Burada G.T. ile arkadaşı M.A. tarafından şiddete uğradığı ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadının 2 çocuğu da kendisine gösterilmedi.

Bir televizyon programına katılan anne M.İ. çocuklarının kendisinden saklandığını ve işkenceye maruz kaldıklarını söyledi.

Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube ekipleri 1,5 yaşındaki Naime’yi sağ bulurken, soruşturma derinleştirildi.



Soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler evde arama yaptı.

Aramada 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cesedi derin dondurucuda bulundu.



Yapılan ilk incelemede, çocuğun cansız bedeninde darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kız çocuğuna ait ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında 3 kişi yakalandı.