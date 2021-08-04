Künye
Kıbrıs 40
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp

 “Biz bu dünyaya kardeş olarak geldik; O halde el ele yürüyelim.”

Türkiye sekiz gündür ülkenin güneyinde ve batısında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şimdiye kadar 160 yangın kontrol altına alınırken 5 ilde 14 yangını söndürme çalışmalarının sürüyor. Yangınla mücadeleye Türk ekiplerin yanı sıra Rusya, İran, Ukrayna, Azerbaycan, İspanya ve Hırvatistan gelen uzmanlar da katılıyor. İspanyol ve Hırvat pilotların yangınla mücadelesine ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:48
329 Okunma
 “Biz bu dünyaya kardeş olarak geldik; O halde el ele yürüyelim.”

Türkiye’de şu anda Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'de 14 noktada yangın devam ediyor. 

Bodrum ve Marmaris yakınlarındaki yamaçlardan ve ormanlardan halen siyah dumanlar yükseliyor. 

İspanya'dan iki ve Hırvatistan'dan bir itfaiye uçağı, Türkiye'nin Avrupa'dan destek talep etmesi üzerine, dün Rusya, İran, Ukrayna ve Azerbaycan'dan gelen ekiplere katıldı. 

Reuters haber ajansı; İspanyol ve Hırvat ekiplerin yangınlara müdahalesine ilişkin yeni görüntüler yayınladı. 

İSPANYA'DAN DOSTLUK MESAJI

Diğer taraftan, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, dün Twitter'dan hesabından Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için yola çıkan iki CL 415 yangın söndürme uçağının Dalaman'a vardığını duyurmuştu. Uçakların Türkiye'ye gönderilmesi esnasında İspanya Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabında İngiliz yazar William Shakespeare'den bir alıntı yaparak dostluk mesajı verdi ve büyük beğeni topladı: 

 “Biz bu dünyaya kardeş olarak geldik; O halde el ele yürüyelim.”

Son Güncelleme: 04.08.2021 17:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
Mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
Mangal sitemi: Üç gün yapmasan ne olur?
Mangal sitemi: Üç gün yapmasan ne olur?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim