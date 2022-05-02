“Ne bizim ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğneteceğiz”

Bakan Akar, şu ana kadar 61 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Pençe Kilit Operasyonu, bölgesindeki teröristlerin sonunu getirecek terör örgütüne büyük bir darbedir” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlık, fedakarlık ve başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Akar, “Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Akar, “Bu mücadelede tek hedefimiz teröristlerdir.

Teröristlerin dışında bir hedefimiz yoktur. Faaliyetlerimizde dostumuz, komşumuz, kardeşimiz Irak’ın sınırlarına, egemenlik haklarına, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız” dedi. Akar, ” Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde, teröristlerde ciddi bir korku, endişe, panik hakim. Terör örgütünde çöküş alametleri var” diye konuştu.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin iyi komşuluk, uluslararası ilişkiler ve diyalogdan yana tavrına karşı Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de “inatla” provokatif eylem ve söylemlerini sürdürdüğünü de belirtti.

Akar, “Bizim, ‘problemlerimizi diyalogla çözelim’ dememiz bir zafiyet değil. Çünkü biz ne oldubittiye izin verecek ne de bizim ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğneteceğiz. Bu konuda azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz.” dedi.





