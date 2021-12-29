Nebati: "Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek"

TC Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Doların yükselmesiyle ilgili Nebati, şu ifadeleri kullandı;

*Dolar bugün 12.64’teydi. 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş durumdayız. 18 liraya doğru giderken ki rakamlar sürekli değişti, yukarıya doğru.

*O dönem içinde doların bu kadar radikal bir düşüşten sonra çok hızlı şekilde, bunun salınımlarının çok hafif gelmesi beklenemez. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek.

DOLARA MÜDAHALE OLDU MU?

Dolara müdahaleyle ilgili de Bakan Nebati şunları söyledi;

*Cumhurbaşkanımızın manifestosu doları 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu. O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı.

*Vatandaş bir yarışa girdi ve dövizini bozdurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz dış saldırı yapılacak bütün yolları kapattık. Çok net şekilde işimize hakimiz.

*Müdahalede bulunulmadığının kanıtı var. Bir süre sonra bunlar açıklanıyor zaten. 3 ay sonra ortaya çıkacak.

“İKTİDAR, SEÇİME GİDERKEN DÖVİZİ YÜKSELTMEYİ GÖZE ALIR MI”

*Küçük yatırımcılar çarpıldı. Sosyal medya, troller, bunlar sadece ve sadece AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanımıza yönelik, iktidardan devirmek için hedef alanların söyledikleri.

*Bir iktidar, seçime giderken dövizi yükseltmeyi göze alır mı? Türkiye'de herkes dolara bakar. Bilerek bunu yapıyorsa siyasal iktidar intihar ediyor demektir.

“‘DÖVİZ GİDİYOR’ DİYENE DAVA AÇIN”

*Ben zarar eden bütün vatandaşlara açık çağrıda bulunuyorum: Kim ki ‘döviz gidiyor, kendinize tedbir alın ve adımlarınızı atın’ diyorsa dava açın. Bunlar sizi yanlış şeye yönlendirdiler.

“YERİMDE DURAMIYORUM, KIPIR KIPIR OLDUM”

Dövizin sert düşüş yaşadığı geceyi de anlatan Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı;

*Cumhurbaşkanımız, o toplantı (Kabine) sonrası büyük bir özgüvenle gelmiş. İnanmış; ‘evet buldum buldum, faiz artırılmadan bu işlerin olacağını’ söyleyecek bir edayla geliyor, büyük bir enerjiyle söylüyor ve biz sözünün bitmesini bekliyoruz.

*Sözü bittikten sonra telefonlara anında döviz fiyatlarının düştüğü yansıyor. Biz konuşmadan sonra dövizin düşmesini bekliyoruz ama bu kadar hızlı beklemiyorduk.

*Yerimde duramıyorum döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum. Arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika… 20 Aralık büyük bir geceydi. Muhteşem bir şey oldu.

“59.8 MİLYAR TL KATILIM OLDU”

‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı Sistemi'yle ilgili de Bakan Nebati, “Kur korumasına katılım 59.8 miyar TL oldu. Bu rakam çok çok iyi daha da iyi olacak. Allah verdikçe veriyor…” dedi.