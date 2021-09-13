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"Neden bıçaklandığımı bilmiyorum, Türkiye seyahatim bitti"

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğradı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 19:32
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"Neden bıçaklandığımı bilmiyorum, Türkiye seyahatim bitti"

Japonya’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, kamp yaptığı Elazığ’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye gelen Kameda'nın, Muş’tan sonraki durağı Elazığ oldu.

Burada Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, iddiasına göre dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"NEDEN BIÇAKLADI BİLMİYORUM"

Japonya’dan dünya turuna çıktığını kaydeden Kameda, “Malezya, Çin gibi yerleri yürüyerek gezdim. Çin’de bir kız arkadaşım bana bisiklet hediye etti. Sonra Çin’den bisiklet ile dolaşmaya başladım. Sadece dişlerimi fırçalıyordum. Neden bana kızdı, bıçakladı bilmiyorum. 10 aydır bisikletim ile Türkiye’deyim. En son Elazığ’a geldim. Elazığ Hazar Gölü yakınlarında bıçaklandım. Kavga etmedik, aniden beni bıçakladı.

"TÜRKİYE SEYAHATİM BİTTİ"

Ben dışarıda dişlerimi fırçalarken ve çamaşırlarımı yıkarken Türkler bana kızıyordu galiba, Türkiye ve Japonya kültürü farklı. Ben dişlerimi fırçalıyordum ne için bıçaklandım bilmiyorum. Buradan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Türkiye için seyahatim bitti. Bacağım çok ağrıyor. 12 senedir tüm dünyayı parasız dolaşıyorum. Genellikle çadırda kalıyorum bazen arkadaşımın evinde kalıyordum” dedi.

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