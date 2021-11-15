Nefes borusuna kaçan leblebi hayatına mal oldu!

Bursa'da nefes borusuna leblebi kaçan Şenel Alptekin hayatını kaybetti. İnegöl ilçesinde yaşanan olayda 56 yaşındaki kadının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını öğrenenler kahroldu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.