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Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, temizlik çalışmasına başladı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin Samandağ bölgesinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmalarına başladığını bildirdi.

03 Eylül 2021 Cuma 21:32
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Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, temizlik çalışmasına başladı

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Hatay'ın Samandağ bölgesindeki Suriye kaynaklı petrol kirliliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin de gece yarısından itibaren bölgeye ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Karaismailoğlu, an itibarıyla Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına ulaşan ciddi bir kirliliğin söz konusu olmadığını vurguladı.

Karaismailoğlu, bölgede tespit edilen küçük parçaların deniz unsurlarıyla toplanmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Samandağ sahilinde dün görülen, denizde toplanması mümkün olmayan partiküller, Hatay Valiliğimiz koordinasyonunda temizlenmektedir, bugün tamamlanacak. Sahile vurabilecek küçük kirlilikler de yine ilgili birimlerce temizlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

SAMANDAĞ'DA 4 DENİZ ARACI KİRLİLİĞE MÜDAHALE EDİYOR

Karaismailoğlu, Samandağ bölgesinde görevlendirilen 4 deniz aracının kirliliğe müdahale ekipmanlarıyla Hatay sahillerinde deniz yüzeyinde tarama ve müdahale faaliyeti gerçekleştirdiğini vurguladı.

MÜDAHALE EKİPMANLARI İSKENDERUN'DA KONUŞLANDIRILDI

Tekirdağ'da bulunan Ulusal Acil Müdahale Merkezinden 13 tır ile 11 konteyner ve muhtelif kirliliğe müdahale ekipmanlarının İskenderun Limanı'na konuşlandırıldığını belirten Karaismailoğlu, deniz unsurlarınca kirlilik tespit edilmesi halinde bu malzemelerden de yararlanılacağını kaydetti.

ORTALAMA 230 METREKÜPLÜK KİRLİLİK OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Suriye sınırında bulunan Baniyas ilindeki Elektrik Santrali'nden sızan fuel-oil miktarıyla ilgili farklı açıklamalar olduğunu belirten Karaismailoğlu bununla ilgili net bilgi bulunmadığını bildirdi.

Karaismailoğlu, kirliliğe ait uydu görüntülerinin Denizcilik Genel Müdürlüğünce analiz edildiğini belirterek Suriye, KKTC ve Türkiye deniz alanlarını kapsayan yaklaşık 800-1000 kilometrekarelik alanda parçalanmış yüzen ortalama 230 metreküplük bir kirliliğin olabileceğinin değerlendirildiğini vurguladı.

Denizdeki kirliliğin buharlaşma ve çökme sonucu gittikçe azaldığını ifade eden Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Ulaşan veriler kapsamında analizler yapılmaya devam edecektir. Coğrafyamızın petrol ve türevleri bakımından oldukça zengin olması ve bu petrolün arz-talebe bağlı sürekli sularımızda hareket halinde olması karşı karşıya kaldığımız riskleri de gözler önüne sermekte. Bakanlık olarak bu risklerin farkında olarak böylesi acil durumlara teknik ve operasyonel olarak hazırlıklı olmak amacıyla her türlü tedbiri uzun yıllardır almaktayız. Bölgede denizde bir kirlilik tespit edilmesi halinde ivedilikle müdahale edilecektir. İstanbul Boğazı'ndan, 2020'de fuel-oil ile birlikte 78 milyon ton daha da kirletici bir petrol türevi olan ham petrol geçti ve toplam geçen tehlikeli yük miktarı yaklaşık 140 milyon tondur. Özellikle son 10 yıldır, Türk boğazlarımızdaki bu riski bertaraf etmek için ciddi yatırımlar yapılmış olup, Bakanlığımız bu imkanları Doğu Akdeniz için seferber etmiştir."

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