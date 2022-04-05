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Netflix'ten Türkiye üyelik ücretlerine zam

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. 3 farklı üyelik türünün yer aldığı platformda zam oranı yüzde 40 oldu.

05 Nisan 2022 Salı 13:07
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Netflix'ten Türkiye üyelik ücretlerine zam
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Netflix Türkiye'den yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yapıldı. 

Buna göre; Temel plan ücreti 26,99 liradan 37.99 liraya, standart plan ücreti 40,99 liradan 57.99 liraya, özel plan ücreti 54,99 liradan 77.99 liraya yükseldi.

Netflix Türkiye'den yapılan resmi açıklamada, "Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz." ifadelere yer verildi. 

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