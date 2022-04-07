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Netflix’ten 'zam' paylaşımı

Çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yaptı. 3 farklı üyelik modelinin yer aldığı platformda abonelik ücretleri yüzde 40 oranında arttı. Uygulama, aylık 78 TL’ye dayandı. Netflix, fiyat artışlarının gerekçesini ise sosyal medyadan verdiği yanıtla açıkladı.

07 Nisan 2022 Perşembe 10:15
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Netflix’ten 'zam' paylaşımı
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Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, Türkiye fiyatlarını da yüzde 40 oranında artırdı. Netflix Türkiye'den yapılan resmi açıklamada, "Geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Platformun Türkiye’deki abonelik ücretlerine yaptığı zam, kullanıcıların büyük tepkisine yol açtı.

Netflix’in temek paketinin aylık fiyatı 29.99 TL’den 37.99 TL’ye, standart paketinin fiyatı 40.99 TL’den 57.99 TL’ye ve özel paketinin fiyatı ise 54.99 TL’den 77.99 TL’ye yükseltince, kullanıcılar da yüzde 27 ile yüzde 42 arasında değişen bu zamma olan tepkilerini sosyal medyaya da taşıdı.

‘SOR BİR NEDEN?’

Temel, standart ve özel paketlere dün zam yapan yayın platformu, zammı soran bir takipçisine Twitter’dan yanıt verdi.

“Muhammed duydukların doğru, ama bir sor neden” diye yazan Netflix, zammın nedeninin yüzlerce yeni kaliteli içerik üretmek olduğunu belirtti.

Netfllix şunları kaydetti: “Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM…”

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NetflixZamKullanıcı
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