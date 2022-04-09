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Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru: Sen kimsin ya, senin ne haddine?

Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi için "hazreti" ifadesini kullanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, "Onun için nasıl o ifadeyi kullanırsın?" şeklinde yöneltilen bir soruyla çileden çıktı. Hatipoğlu, "Çok bildiğini zannediyorsun. İki kelime okumuşsun okuduğunu da yanlış okumuşsun. Senin ne haddine? Sen kimsin?" ifadelerini kullandı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 10:21
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Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru: Sen kimsin ya, senin ne haddine?

Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programıyla geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün konuklarıyla birlikte seyircilerden gelen soruları yanıtlıyor.

"HAZRETİ DEMEMELİSİNİZ"

Son olarak programa, Nihat Hatipoğlu'nun hitabını eleştiren bir izleyicinin sorusu damga vurdu. Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "Hazreti" denmesini yanlış bulan izleyici, "Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye Hazreti dememelisiniz. Onun için nasıl o ifadeyi kullanırsın?" eleştirisinde bulundu.

"SEN KİMSİN! SENİN NE HADDİNE?"

Hatipoğlu bu eleştiri karşısında, "Sen kimsin ya. Edep. Her kitapta bu böyle geçer. Çok bildiğini zannediyorsun. İki kelime okumuşsun okuduğunu da yanlış okumuşsun. Senin ne haddine? Sen kimsin? Önce peygamberin sahabesine nasıl böyle dersin?" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 09.04.2022 10:25
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