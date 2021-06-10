Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2021'e ait işgücü istatistiklerini açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Nisan 2021'de yüzde 13.9 oldu. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 artış gösterdi.

Sayılara bakıldığında Türkiye'de Nisan 2021'de işsiz sayısı 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişiye yükseldi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %44,2 oldu.

HER DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

TÜİK'in verilerine göre 15-24 yaş aralığına denk gelen genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 0.1 arttı ve yüzde 25.6'ya yükseldi. Gençlerdeki istihdam oranı ise yüzde 32'de kaldı.

Bu verilere bakıldığında Türkiye'de her dört gençten birinin işsiz olduğu ortaya çıkıyor. Öte yandan bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %43,0 seviyesinde gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 27.4'E YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %27,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,9 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %21,9 olarak gerçekleşti.