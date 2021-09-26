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Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Aşı karşıtı olmak mantık dışı

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, Türkiye'ye aşı mesajı vererek, "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek" dedi.

26 Eylül 2021 Pazar 13:28
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Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Aşı karşıtı olmak mantık dışı
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu" ile buluştu.

'Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma' başlıklı toplantının ardından konuşan Sancar, "Türkiye'de aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldınız. Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Çok başarılı buldum. Bazılarından haberim vardı ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmişler, gerçekten çok beğendim." Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığıyla ilgili soruyu da "Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Aşı karşıtı olmak; mantıklı bir tutum değil" cevabını verdi.

"MANTIK DIŞI BİR TUTUM"

Toplantıda Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığıyla ilgili soruya "Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Aşı karşıtı olmak mantıklı bir tutum değil" yanıtını verdi.

Görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kabul etmediğini kaydeden Sancar, "Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek, yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok" diye konuştu.

Son Güncelleme: 27.09.2021 00:01
Anahtar Kelimeler:
Aziz Sancar
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