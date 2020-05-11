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Normalleşme adımları '10 Mart öncesine dönüş' olarak algılanmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 19:32
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Normalleşme adımları '10 Mart öncesine dönüş' olarak algılanmamalı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Salgında Batı ülkelerinde en büyük dramlar yaşlı bakım evlerinde yaşandı. Türkiye'de yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz.

- 1119 belediye Vefa Destek Grubu'na verilen destekle örnek bir dayanışma sergiledi. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamız kapsamında yapılan bağış miktarı neredeyse 2 milyar lirayı buldu.

- Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart tarihinin üzerinden 2 ay geçti. Bu küresel salgına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi devam ettiriyoruz.

- Hayatımızı belirli kurallara riayet ederek idame ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik. Vatandaşlarımızın normale dönüş adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor.

- Maskesiz olarak dışarı adım atmayacağız, sokakta, iş yerlerinde fiziki mesafeyi koruyacağız. Kalabalık yerlerden uzak durup hayatımızı sadeleştireceğiz. Salgın tedbirlerini gerektiğinde sınırlandıracak gerektiğinde genişleteceğiz.

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