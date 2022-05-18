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NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti!

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden, NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi. 39 yaşındaki ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt, yaşamını yitirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da başsağlığı mesajı paylaştı. Özlem Sarıkaya da meslektaşı Emre Gönlüşen ile aynı kaderi paylaştı. Sarıkaya'nın, Gönlüşen'in yaşamını yitirdiği gün yaptığı paylaşım yürek yaktı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:28
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NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti!

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV’nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.

39 yaşındaki Yurt, meme kanseriyle mücadele ediyordu. Ünlü ekran yüzü 2013 yılında anne olmuştu.

Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi, bugün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hastalık teşhisi 4 yıl önce konuldu. Özlem Sarıkaya Yurt'un tedavisi olumlu ilerledi, tam iyileşti derken, hastalık yeniden nüksetti.

ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından, Özlem Sarıkaya Yurt ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Altun "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Genç yaşta kaybettiğimiz Gazeteci Özlem Sarıkaya Yurt’a Allah’tan rahmet, çalışma arkadaşları ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajıyla üzüntülerini dile getirdi.

EMRE GÖNLÜŞEN PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Özlem Sarıkaya da meslektaşı Emre Gönlüşen ile aynı kaderi paylaştı. Sarıkaya'nın, Gönlüşen'in yaşamını yitirdiği gün yaptığı paylaşım yürek yaktı.

Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen 9 Ağustos 2020 yılında kanser tedavisi görürken yaşamını yitirmişti.
 

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