Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Corona virüse yakalanan 69 yaşındaki oyuncu Nuri Alço, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

23 Mart 2021 Salı 13:45
134 Okunma
Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço'dan üzücü haber geldi. 69 yaşındaki Alço bir hafta önce corona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.
 

BURCU SEZGİNOĞLU KİMDİR?

Alço, yaklaşık 12 yıldır aşk yaşadığı Burcu Sezginoğlu ile geçtiğimiz yılın Temmuz ayında evlenmişti. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ndeki nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katılmıştı.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi.Baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de kötü adam rollerini oynadı. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol aldı. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ermenilere yönelik sözleriyle ilgili davada karar çıktı
Ermenilere yönelik sözleriyle ilgili davada karar çıktı
Çavuşoğlu: Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız
Çavuşoğlu: Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız
Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim