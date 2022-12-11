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O anlar sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki yoğun programının ardından gençlerle buluştu. Erdoğan, 'Isabella' şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i de canlı olarak dinledi. Genç müzisyenin orguyla Isabella'yı seslendirdiği anlarda çekilen video da sosyal medyada gündem oldu.

11 Aralık 2022 Pazar 15:54
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O anlar sosyal medyada gündem oldu



Samsun'da Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e etkinliği ve toplu açılış törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen organizasyonla gençlerle de buluştu. Erdoğan'ın gençlerle sohbeti sırasında bir sürpriz yaşandı.

ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE MEŞHUR ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan ve org çalarken söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan Fevzi Kaan Türker de programa katıldı. 12 yaşındaki Fevzi Kaan, 'Isabella' şarkısını bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde canlı olarak çalıp seslendirdi.

Eğlenceli anların yaşandığı programda, Erdoğan da eliyle tempo tutarak şarkıya eşlik etti. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSamsunIsabella
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