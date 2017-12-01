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O şirketten Kılıçdaroğlu'na yalanlama ve suç duyurusu

Avukat Öner, AA muhabirine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki iddialarında şirketlerinin isminin geçmesi dolayısıyla açıklama yaptı.

01 Aralık 2017 Cuma 10:35
O şirketten Kılıçdaroğlu'na yalanlama ve suç duyurusu
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Bellway Limited Şirketi Avukatı Turan Öner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımızın yakınları ve akrabaları tarafından hiçbir zaman bize veya vekili olduğum Bellway Limited Şirketi'ne böyle bir para gönderilmemiştir, gönderildiği iddia edilen paraya ilişkin dekontlar veya swift mesajları da sahtedir." dedi.

Avukat Öner, AA muhabirine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki iddialarında şirketlerinin isminin geçmesi dolayısıyla açıklama yaptı.

Şirketleri üzerinden yurt dışına para gönderildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade eden Öner, şunları söyledi:

"28 Kasım Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından parti grup konuşmasında Cumhurbaşkanı'nın akrabaları, yakınları tarafından, yurt dışında vergi cenneti olarak bilinen adadaki bir şirkete milyonlarca dolar kaçırıldığı iddia edilmiş, ardından para gönderilen, para kaçırıldığı iddia edilen şirketin Bellway Limited adlı bir şirket olduğu öne sürülmüş ve bu iddia sırasında da birtakım belgeler, swift mesajları sallandırılmış, gösterilmiştir. Şirketimizin ismi geçince ve ardından Cumhuriyet gazetesi internet sitesinde söz konusu belgenin fotoğrafı yayınlanınca zumlayarak inceledik. Baktık bizim şirketimizin unvanı geçiyor, kayıtlarımızda ve banka hesaplarımızda yaptığımız incelemede Cumhurbaşkanımızın yakınları tarafından hiçbir zaman böyle bir paranın bizim banka hesaplarına gönderilmediğini tespit ettik."

 "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Şirketlerinin adı kullanılarak sahte belge üretildiğini dile getiren Öner, "Şirketimizin adı kullanılarak bir sahte belge üretilmiş ve bu kullanılmıştır. Bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Tekrar etmekte fayda görüyorum, Cumhurbaşkanı'nın yakınları ve akrabaları tarafından hiçbir zaman bize veya vekili olduğum Bellway Limited Şirketi'ne böyle bir para gönderilmemiştir, gönderildiği iddia edilen paraya ilişkin dekontlar veya swift mesajları da sahtedir." diye konuştu.
Buna ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Öner, dosyanın yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini ve süreci takip ettiklerini sözlerine ekledi.

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