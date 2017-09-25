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O uçakla ilgili şok iddia!

Kıbrıs‘a gelmek üzere Atatürk Havalimanı’ndan havalanan ve havalandıktan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düşen uçakta iki bavul para olduğu öne sürüldü.

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:17
O uçakla ilgili şok iddia!

Kıbrıs‘a gelmek üzere Atatürk Havalimanı’ndan havalanan ve havalandıktan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düşen uçakta iki bavul para olduğu öne sürüldü. Uçakla beraber paraların da yandığı iddia edildi

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gelmek için geçtiğimiz Perşembe günü havalanan jetle ilgili “uçakta 2 bavul para vardı” iddiası ortaya atıldı.

İddiaya göre uçaktaki iki bavul dolusu para alev alev yanan uçaktan kurtarılamadı.

Geçtiğimiz Perşembe günü özel bir holdinge ait Cessna 650 Citation 7 tipi özel jet, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanmış ancak uçakta meydana gelen teknik arıza nedeniyle tekrar piste iniş yaparken düşmüştü. Kazanın ardından alev alan jetten biri yolcu dört kişi yaralanmıştı. Olayla ilgi polisin araştırması halen daha sürüyor.

Havadis Gazetesi

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Son Güncelleme: 25.09.2017 09:40
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