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Obez köpek Paşa, 3 yılda 30 kilo verdi

Ankara'da 3 yıl önce aşırı kilosu nedeniyle veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alınan 'Golden Retriever' cinsi köpek 'Paşa', 55 kilodan 24 kiloya düştü. 'Paşa' için fizik tedavi, rehabilitasyon, yüzme ve elektro terapi yöntemleri uygulandı.

19 Aralık 2021 Pazar 21:50
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Obez köpek Paşa, 3 yılda 30 kilo verdi
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Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ahlatlıbel Mahallesi'nde oturan iş insanı Hatice Ayvaz, 6 yıl önce otomobil çarpması sonucu yaralanan 'Golden Retriever' cinsi köpeği tedavi ettirip sahiplendi.

Hatice Ayvaz, 'Paşa' ismini verdiği köpeğin zamanla aşırı kilo aldığını fark etti. Ayvaz, düzensiz ve fazla beslenme ile hormonal problemlerden dolayı 55 kiloya çıkan ve yürümekte zorluk yaşayan Paşa'yı, 3 yıl önce veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

Tiroid sorunu yaşadığı saptanan köpek, veteriner gözetiminde tedaviye alındı.

Yapılan testlerin ardından egzersiz terapisi tedavisi uygulanan Paşa'ya, her gün koşu bandı ve engelli parkurunda yürüme egzersizleri yaptırıldı.

Ayrıca dışarıda da yürüyüşe çıkarılan Paşa; fizik tedavi, rehabilitasyon, yüzme ve elektro terapi yöntemleri ile 55 kilodan 24 kiloya kadar düştü.

Veteriner Hekim Bahri Terzi, Paşa'da kiloya bağlı kalça dispilazisi ve bel fıtığı oluştuğunu belirterek, "Yaşı ileri olduğu için herhangi bir operasyon girişimde bulunamadık. Medikal tedavi, Fizik tedavi ve egzersize yöneldik. Kaslarını güçlendirmek için elektro terapi uygulanıyor. Yaşam kalitesini daha iyi hale getirmiş olduk" dedi.

Yüksek kilolu kedi ve köpeklerin kilo vermeleri için kendilerine getirildiğini ifade eden Veteriner Teknikeri ve Fizik Tedavi sorumlusu Yağmur Denli de, "Kilo bu hayvanların hem sağlıklarını hem de hareketlerini kısıtladığı için sağlık bir şekilde kilo vermelerini, kas yapılarını güçlendirmelerini sağlıyoruz'' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraPAŞA
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