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Oğlu menemeni beğenmeyince balkondan atladı

Adana'da bir kadın, yaptığı menemeni beğenmeyen oğlu ile girdiği tartışma sonucu balkondan atlayarak yaralandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:28
Oğlu menemeni beğenmeyince balkondan atladı

Adana'da 70 yaşındaki Atike T, yaptığı menemeni beğenmeyen oğlu Barış T. ile tartışmasının ardından 2'nci kattaki balkondan atladı. Ayağı kırılan anne hastaneye kaldırılırken, oğlu gözaltına alındı.

Olay, Çukurova ilçesi Mesut Mertcan Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Barış T, annesi Atike T.'nin yaptığı menemeni beğenmedi. Anne ile oğlu arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Atike T, 2'nci katta bulunan evinin balkonuna çıkarak kendisini aşağı bıraktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ayağı kırılan Atike T.'yi hastaneye kaldırdı, Barış T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Anne-oğulun sürekli tartıştığını söyleyen apartman sakinleri, Barış T'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AdanaMenemen
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