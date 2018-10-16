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'Oğlumuz torbacı' diye ihbar ettiler, 30 yıl istenince pişman oldular: İftira attık

Oğullarının uyuşturucu satıcısı olduğunu söyleyip polise teslim eden anne-baba 30 yıla kadar hapis istenince iftira attıklarını iddia etti.

16 Ekim 2018 Salı 20:59
'Oğlumuz torbacı' diye ihbar ettiler, 30 yıl istenince pişman oldular: İftira attık

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu madde kullanan 21 yaşındaki Ali Ö., annesinin 2 bileziğini satıp kendisine uyuşturucu aldı. Bunun üzerine 29 Haziran akşamı çıkan tartışmada anne Havva Ö., polis çağırdı. Olay yerine giden polis, baba Muhammed Ö.'nün oğlu Ali Ö.'yü yere yatırmış vaziyette tuttuğunu gördü.

Oğlunun üzerinde uyuşturucu olduğunu söyleyen baba, üzerinden çıkan uyuşturucu ve parayı polise teslim etti. Ayrıca oğullarının uyuşturucu sattığından şüphelendiklerini anlattı. Çift oğullarının çalışmamasına rağmen cebinde tomarla parayla gezdiğini söylediler. Ali Ö. 30 Haziran'da Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.

Haberin tamamı Hürriyet Gazetesi'nde...

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