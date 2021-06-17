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Oğluna havladı diye köpeği vurdu

İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde bulunan bir işyerine giden pompalı tüfekli kişi, oğluna havladığı iddiasıyla köpeğe ateş etti. Köpek bacağından yaralandı.

17 Haziran 2021 Perşembe 15:46
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Oğluna havladı diye köpeği vurdu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Boxer cinsi ''Rose'' isimli 2 yaşındaki bir köpek, sahibine ait işyerinin önünde dururken bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açılarak yaralandı.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, adamın, köpeği 30 yaşındaki oğluna havladığı için vurduğu iddia edildi. Saldırgan olaydan sonra kaçtı.

Vücuduna pompalı tüfekten gelen saçmalar saplanan köpek ise veterinere götürülerek kurtarıldı.

Gamze Dengiz, bacağında 2 kırık bulunan köpeğine ateş açan kişinin yakalanmasını istiyor.

Son Güncelleme: 17.06.2021 16:09
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