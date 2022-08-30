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Oğlunu döven kişiyi silahla öldürdü

Afyonkarahisar’da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden oğlunu darbeden şahsı silahla vurarak öldürdü.

30 Ağustos 2022 Salı 09:30
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Oğlunu döven kişiyi silahla öldürdü


Kent merkezi Erenler mahallesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan K.K, (48) tarım arazilerini kiraladığı ve yaklaşık 300 bin lira borcu olduğu Y.Y.'nin (60) oğlu İ.Y'yi alacak verecek meselesi nedeniyle dövdü. 

Sonrasında durumu öğrenen Y.Y. ise, Erenler mahallesindeki bir kıraathanede karşılaştığı K.K., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y., yanında getirdiği tabancayla K.K'ya ateş açtı.

Olayda ağır yaralanan K.K., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise Y.Y.’yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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