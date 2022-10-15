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Oğlunun düğününde eşini öldürdü

Elazığ'da bir kişi oğlunun düğününde tartıştığı eşini tabancayla öldürdü.

15 Ekim 2022 Cumartesi 12:10
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Oğlunun düğününde eşini öldürdü



Elazığ'da bir kişi, oğlunun düğününde tartıştığı karısını tabancayla öldürdü, kızını yaraladı.

Doğukent Mahallesi'nde dün akşam bir düğün salonunda Yaşar U. ve eşi Yasemin U. arasında oğullarının düğününde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, Yaşar U. tabancayla eşine ve kızına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne Yasemin U. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

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