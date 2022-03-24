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Öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Ankara'da bir özel okulda kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir öğrencinin öğretmenine yönelik saygısız hareketleri izleyenleri çileden çıkardı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin yayılması sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

24 Mart 2022 Perşembe 12:42
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Öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
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Ankara'da bir özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı olan davranışlarının kaydedildiği video, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. Twitter'da açılan '#öğretmen' etiketi altında yorum yapan binlerce kişi, işlem yapılmasını istedi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "İlimizdeki bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/ soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Son Güncelleme: 24.03.2022 13:46
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