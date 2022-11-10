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Öğretmene sınıfta dayak!

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki ortaokulda bir öğretmen, iddiaya göre kopya çektiği gerekçesiyle okul idaresine gönderdiği öğrencinin iki ağabeyi tarafından sınıfta dövüldü. Öğretmen, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu, zanlılar gözaltına alındı.

10 Kasım 2022 Perşembe 15:48
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Öğretmene sınıfta dayak!



Şırnak'ta bir öğretmen, iddiaya göre öğrencisinin ağabeyleri tarafından dövüldü.

Cizre ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğretmen M.K. dün sınavda kopya çeken öğrencisini, okul idaresine gönderdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin ailesine bildirdi.

Okula gelen öğrencinin ağabeyleri Ş.B. ve A.B., iddiaya göre ders sırasında sınıfa girip öğretmen M.K.’yi öğrencilerinin gözü önünde dövdü.

Ses üzerine diğer sınıflardaki öğretmenlerin gelmesiyle Ş.B. ve A.B. sınıftan çıkarıldı. Bir süre koridorda devam eden tartışmanın ardından ağabeyler dışarı çıkarıldı.

Öğretmen M.K. kendisini döven Ş.B. ve A.B.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

EĞİTİM BİR-SEN SALDIRIYI KINADI

Eğitim Bir-Sen Şırnak Şubesince, Cumhuriyet Ortaokulu önünde açıklama yapıldı. Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, açıklamada, dünkü olayı kınamak ve şiddete uğrayan meslektaşlarının yanında olduklarını belirtmek için toplandıklarını söyledi.

Eğitimciye yapılan saldırıyı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini kaydeden Çatı, şöyle konuştu:

"Gözü dönmüş saldırganların umudu yaralamalarına ve toplumun geleceğini karartmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu saldırganlara karşı toplum ve ülke olarak önlem almak zorundayız.

Öğretmenlerin hayatına kasteden bu saldırılara karşı önleyici ve caydırıcı tedbirler hayata geçirilmelidir. Okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı, bu tür saldırılara karışanların kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmelidir."

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