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Öğretmenlerin yaş sınırı olmaksızın aşılanması başlıyor

Yaş sınırlaması olmaksızın tüm öğretmenler ve eğitim çalışanları bugünden itibaren aşılanacak. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşı randevularının sisteme tanımlandığını açıkladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:30
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Öğretmenlerin yaş sınırı olmaksızın aşılanması başlıyor

Aşı takvimi Haziranda hızlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye, aşılamada 30 milyon dozu aştı.

Yeni grupların aşılaması ise bugün başlıyor. Yaş kriteri olmadan tüm öğretmenler ve eğitim çalışanları aşılanacak. Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimcilerin aşı randevularının açıldığını duyurdu. 

813 öğretmen aşılanmıştı

Aşı olmak isteyen eğitimciler, MHRS, e-Nabız veya ALO 182 hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor. Daha önce 813 bin öğretmen aşılandı. Bugün itibarıyla kalan eğitimcilerin aşılanması da başlamış olacak.

"An itibarıyla randevu alınabilir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurmuştu.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:50
Anahtar Kelimeler:
AşılamaTürkiye
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