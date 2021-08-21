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Oğuzhan Uğur'un Afgan göçmenli tanıtım filmi tartışma yarattı

21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:04
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Oğuzhan Uğur'un Afgan göçmenli tanıtım filmi tartışma yarattı

Oğuzhan Uğur, YouTube'daki programının yeni sezon fragmanında Türkiye'deki Afgan sığınmacılara da yer verdi. Sosyal medyayı adeta iki bölen ünlü fenomene bir kesim tepki gösterirken, pek çok kullanıcı ise destek veren mesajlar gönderdi. Tepki verenlerin bir kısmının "İslamofobi" ve "Irkçılık" ile suçladığı Uğur, "Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi kontrol altına alması, dünya çapında endişe verici bir insani kriz oluşturdu. Ülkeden kaçanların havaalanına akın ettikleri ve uçakların iniş takımlarında dahi yolculuk etmeyi göze aldıkları görüntüler uzun süre gündemden düşmemişti. Suriyelilerden sonra Afganların da Türkiye'ye akın etmesi, ülkemizdeki en önemli gündem konularının başında geliyor.

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