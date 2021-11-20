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Okan Bayülgen: Z Kuşağı 'hapı yutmuş kuşak'

"Z'nin bir bölümüyle ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum"

20 Kasım 2021 Cumartesi 20:40
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Okan Bayülgen: Z Kuşağı 'hapı yutmuş kuşak'
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Haber Global'de yayınlanan 'Muhabbet Kralı' programında Okan Bayülgen "Z Kuşağı'ndan hiç hazzetmiyorum" dedi.

Programın katılımcılarından sosyolog, Prof. Dr. Barış Erdoğan "Z Kuşağı'na 'hapı yutmuş kuşak' diyorum. Birincisi geçen sene 128 bin çocuk antidepresan almış, gerçek anlamında hapı yutmaktan bahsediyorum. İkinci olarak ise sorunları çözmesini bilemeyen, iki insanla nasıl konuşulacağını bilmeyen bir nesil çıkıyor ortaya. Üçüncü olarak ise dünyada da Avrupa'da da 2. Dünya Savaş'ından sonra ilk kez bir nesil anne ve babasından daha kötü ekonomik şartlara sahip olacaklar" diye konuştu. 

Bayülgen de Erdoğan'ın sözlerinin ardından "Ben Z'nin iyilerini hesaba katıp geri kalanıyla sürekli kafa bulma ihtiyacındayım. Yeğenim 'post y'yi pek önemsemiyorum. Y'nin başlangıcı çok güzel ama 'post y'yi sevmiyorum. Z'de hiç hazzetmiyorum. Z'nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum ve Alfa'yı kurtarmak istiyorum" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Okan BayülgenZ KuşağıAlfa Kuşak
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