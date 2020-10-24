Oksijen tüpüne bağlı 73 yaşındaki torbacı yakalandı

Ekiplerin, hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan aranması olan 73 yaşındaki Ahmet B. isimli şüpheli şahsın metruk binadaki evinde yaptığı aramada yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde, 760 lira ve bir adet telefon ele geçirildi.

Şüpheli, uyuşturucu maddeleri temin ettiği kişilerin ikamet ettiği eve 20 dakika sonra geleceğini beyan etmesi üzerine ekipler beklemeye başladı.

Olay yerine gelen ve 73 yaşındaki Ahmet B.’ye uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 2 şüphelinin de üst aramasında yaklaşık 65 gram uyuşturucu madde ve 330 lira para bulundu.

3 şüpheliye uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen Serap Ö. adlı şüpelinin evinde yapılan aramada ise yaklaşık 300 metamfetamin uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şüphelilerden Serap Ö. emniyetteki soruşturmasının ardından tutuklanırken, Aykutcan G. ve Mehmet A. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Oksijen tüpüne bağlı 73 yaşındaki Ahmet B. ise hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk olacak.