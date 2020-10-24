Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
Narkotik ekibi pusu kurdu
Narkotik ekibi pusu kurdu
Bin 362 TL parayı çaldı
Bin 362 TL parayı çaldı
5 gün daha tutuklu
5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi

Oksijen tüpüne bağlı 73 yaşındaki torbacı yakalandı

İstanbul Kağıthane’de Asayişi Büro Amirliği ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına düzenlediği operasyonda, oksijen tüpüne bağlı 73 yaşındaki Ahmet B. yakalandı. Şüphelinin evinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

24 Ekim 2020 Cumartesi 15:36
1112 Okunma
Oksijen tüpüne bağlı 73 yaşındaki torbacı yakalandı

Ekiplerin, hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan aranması olan 73 yaşındaki Ahmet B. isimli şüpheli şahsın metruk binadaki evinde yaptığı aramada yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde, 760 lira ve bir adet telefon ele geçirildi.

Şüpheli, uyuşturucu maddeleri temin ettiği kişilerin ikamet ettiği eve 20 dakika sonra geleceğini beyan etmesi üzerine ekipler beklemeye başladı.

Olay yerine gelen ve 73 yaşındaki Ahmet B.’ye uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 2 şüphelinin de üst aramasında yaklaşık 65 gram uyuşturucu madde ve 330 lira para bulundu.

3 şüpheliye uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen Serap Ö. adlı şüpelinin evinde yapılan aramada ise yaklaşık 300 metamfetamin uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şüphelilerden Serap Ö. emniyetteki soruşturmasının ardından tutuklanırken, Aykutcan G. ve Mehmet A. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Oksijen tüpüne bağlı 73 yaşındaki Ahmet B. ise hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun corona virüs testi pozitif
Ekrem İmamoğlu'nun corona virüs testi pozitif
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX
Yaralı kurtarılan pilottan acı haber
Yaralı kurtarılan pilottan acı haber
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim