Oktay: "6 can kaybımız, 81 yaralımız var"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Milletimizin başı sağolsun. Şu an itibarıyla kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlması sonucu bir terör eylemi olduğu görülüyor. 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş bulunuyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var.

Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır. Bu olayı çok yakında çözeceğiz. Bu tetikçilerin arkasında kim varsa hesabı sorulacaktır."