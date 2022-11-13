Künye
Kıbrıs 17
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
banner107
Flaş Haber
Sağanak yağmurlara dikkat!
Kapat

Oktay: "6 can kaybımız, 81 yaralımız var"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var" dedi.

13 Kasım 2022 Pazar 19:43
141 Okunma
Oktay: "6 can kaybımız, 81 yaralımız var"



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Milletimizin başı sağolsun. Şu an itibarıyla kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlması sonucu bir terör eylemi olduğu görülüyor. 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş bulunuyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var.

Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır. Bu olayı çok yakında çözeceğiz. Bu tetikçilerin arkasında kim varsa hesabı sorulacaktır."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadı
Üstel İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadı
Erdoğan: "Kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak"
Erdoğan: "Kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak"
Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor
Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim