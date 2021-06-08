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Oktay, AK Parti KKTC Temsilcisi Öztekin’i kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Sıtkı Öztekin’i kabul etti.

08 Haziran 2021 Salı 19:34
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Oktay, AK Parti KKTC Temsilcisi Öztekin’i kabul etti

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Sıtkı Öztekin’in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la bir araya geldiği belirtildi.

AK Parti KKTC Temsilciliğinden verilen bilgiye göre, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan kabul sonrası Sıtkı Öztekin yaptığı açıklamada, Türkiye-KKTC iş birliğine gönülden destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmelerinde KKTC’nin kalkınması için geliştirilen projelerin konuşulduğunu kaydeden Öztekin, Oktay’ın KKTC’ye ilgisinin artarak devam etmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Son Güncelleme: 08.06.2021 19:36
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayAK Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Sıtkı Öztekin
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