Oktay: Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat’ın doğusuna yönelik dün öğleden sonra başlattığı askeri harekat planlandığı şekilde devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı’nın planlandığı şekilde devam ettiğini Twitter hesabından duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı ise, Barış Pınarı Harekatı’na katılan komandoların Fırat’ın doğusunda ilerlemeye devam ettiğini bildirdi.

Türkiye, Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’na dün öğleden sonra obüs ve roketatarların, Suriye’nin Resulayn kentindeki YPG mevzilerini vurmasıyla başladı.

Harekat kapsamında Tel Abyad’daki terör hedefleri de ateş altına alındı. Akşam saatlerinde bölgeye yönelik atışlar daha da yoğunlaştırıldı.

Savaş uçakları da 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti.

Obüs, roketatar ve uçaklarla yapılan müdahalenin ardından komandoların kara harekatı başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı’nın planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Fuat Oktay,

“Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken, temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’nde yer alan ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır.”dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olmasının en büyük beklentileri olduğunu da vurguladı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından da Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman komandolarımız, Fırat’ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor.” ifadesi kullanıldı.

Söz konusu paylaşımda, komandoların arazide ateş açarak ilerlediğine ilişkin gece görüş kamerası ile kaydedilmiş bir görüntü de yer aldı.

BRT/ AA