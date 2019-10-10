Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!

Oktay: Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor

10 Ekim 2019 Perşembe 08:29
Oktay: Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat’ın doğusuna yönelik dün öğleden sonra başlattığı askeri harekat planlandığı şekilde devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı’nın planlandığı şekilde devam ettiğini Twitter hesabından duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı ise, Barış Pınarı Harekatı’na katılan komandoların Fırat’ın doğusunda ilerlemeye devam ettiğini bildirdi.

Türkiye, Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’na dün öğleden sonra obüs ve roketatarların, Suriye’nin Resulayn kentindeki YPG mevzilerini vurmasıyla başladı.

Harekat kapsamında Tel Abyad’daki terör hedefleri de ateş altına alındı. Akşam saatlerinde bölgeye yönelik atışlar daha da yoğunlaştırıldı.

Savaş uçakları da 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti.
Obüs, roketatar ve uçaklarla yapılan müdahalenin ardından komandoların kara harekatı başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı’nın planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Fuat Oktay,

“Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken, temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’nde yer alan ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır.”dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olmasının en büyük beklentileri olduğunu da vurguladı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından da Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman komandolarımız, Fırat’ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor.” ifadesi kullanıldı.

Söz konusu paylaşımda, komandoların arazide ateş açarak ilerlediğine ilişkin gece görüş kamerası ile kaydedilmiş bir görüntü de yer aldı.

BRT/ AA

banner22
Anahtar Kelimeler:
Oktay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı': Kara birlikleri sınırı geçti
Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı': Kara birlikleri sınırı geçti
Akar: İntikaller, hazırlıklar sürüyor…
Akar: İntikaller, hazırlıklar sürüyor…
Suriye radyosu: TSK sınırdaki köprüleri vurdu
Suriye radyosu: TSK sınırdaki köprüleri vurdu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim