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Oktay: Bize karşı oynanan oyunları bozmak üzere oradayız

01 Ocak 2020 Çarşamba 15:53
Oktay: Bize karşı oynanan oyunları bozmak üzere oradayız

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Libya’yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir.” dedi.

Barış Pınarı Harekatı hakkında Oktay, “Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada.” ifadelerini kullandı.

“2020’de yeni bir şahlanış dönemine geçilecek”

Oktay, ekonomide 2019’da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020’de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.

“Bize karşı oynanan oyunları bozmak üzere oradayız”

Oktay, “”Libya’da, Kıbrıs’ta ne işiniz var” diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Türkiye’siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun.” diye konuştu.

Oktay, “Libya’yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk.” dedi.

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