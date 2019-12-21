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Oktay'dan Doğu Akdeniz Açıklaması

Oktay: Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz

21 Aralık 2019 Cumartesi 16:50
Oktay'dan Doğu Akdeniz Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da “3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması”nda konuştu.

Fuat Oktay, Türkiye’nin dünyada en fazla insani yardım yapabilen ülke olduğunu belirtti. Oktay, Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceklerini söyledi.

Oktay, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı: “Suriye’de, Doğu Akdeniz’de ve tüm uluslararası platformlarda haklarını savunan ve menfaatlerini koruyan bir yapıya kavuşmuştur. Milli çıkarları için hiç kimsenin icazetini aramadan gereğini yapan, dış politikası bağımsız bir Türkiye var bugün. Artık ‘Başkaları ne der?’ diye düşünmüyoruz, başkaları ‘Türkiye ne der?’ diye dertleniyor. Bölgemizde, Türkiye’yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar, hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurduk, vurmaya da devam ediyoruz. Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk temelli yürüttüğümüz hidrokarbon faaliyetleri sebebiyle de AB dahil birçok kesimden baskı ve yıldırma girişimleri olduğunu görmekteyiz. ‘Haklı davamızda bizi hiçbir gücün yıldıramayacağını bütün dünya bilmelidir.’ diye her fırsatta haykırıyoruz. Geçtiğimiz 17 yılda savunma sanayindeki ilerlememize, milli teknoloji hamlemize ve sağladığımız ilerlemeye bakarak bu çabaların boşa olduğunu bilmeliler. Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz.”

Libya ile yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşması ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın Türkiye için stratejik öneme sahip, tarihi nitelikte olduğunu ifade eden Oktay, “Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya’daki meşru hükümete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız.”

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayDoğu AkdenizKKTCTürkiyeHaberGündemKıbrıs
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