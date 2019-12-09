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Oktay: Doğu Akdeniz’de 5 kuyu daha açacağız

09 Aralık 2019 Pazartesi 15:09
Oktay: Doğu Akdeniz’de 5 kuyu daha açacağız

Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Milet Meclisi Genel Kurulunda, 2020 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Oktay,  sunumunda Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin de değerlendirme yaptı.

Oktay, Doğu Akdeniz’de 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edileceğini vurguladı.

Fuat Oktay, Türkiye’nin hak ve çıkarlarını koruyacağına da vurgu yaptı.Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay “Türkiye ne Kıbrıs’ta, ne Ege’de, ne de Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarından en küçük bir taviz verecektir” dedi.

(BRT/AA)

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OktayAkdeniZKuyuHaber
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