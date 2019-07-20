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Oktay: Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:13
Oktay: Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayKıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacaklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını bildirdi. 

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnetle andığını belirtti.

Fuat Oktay, "Kıbrıs adasına huzuru getiren, kardeşlerimize yapılan zulmü bitiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı kutlu olsun. Harekatın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız ve çıkarlarını koruyacağız." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayKıbrıs Barış HarekatıKıbrıs Türk HalkıHaberGündemKıbrıs
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dervis 2019-07-20 11:23:43

bu arada tabii ki kibris hidrokarbonlarini da sozde kktc ayaklariyla hayirliysa somurecegiz. e o kadar da olsun artik lan kan doktuk, aldik. size yedirirmiyiz..hem biz garantoruz size ne oluyor..

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