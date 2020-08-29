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Oktay: Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB'den Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin" dedi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:58
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Oktay: Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB'den Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin" dedi.

Son Güncelleme: 29.08.2020 13:02
Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayDoğu Akdeniz
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