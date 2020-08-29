Oktay: Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB'den Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin" dedi.