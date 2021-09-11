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Okulun ilk günü bu satırları yazdı: Annem melek oldu

Ankara’da 10 yaşındaki Eymen Akgül’ün annesini beyin kanamasında kaybettikten iki gün sonra okulda yazdığı otobiyografi (özyaşamöyküsü) herkesi ağlattı. Eymen’in yazısında şu ifadeler yer aldı: “Annem 2 gün komada yattıktan sonra melek oldu. 5 organını bağışladı. 10 kişinin hayatını kurtardı.”

11 Eylül 2021 Cumartesi 10:03
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Okulun ilk günü bu satırları yazdı: Annem melek oldu

Nurfer Akgül Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra sınıf arkadaşı Alper Akgül’le evlendi. Bu evlilikten şimdi 8 ve 10 yaşlarında olan iki oğlu dünyaya geldi. Ailesiyle Ankara’da yaşayan Nurfer Akgül, hukuk fakültesinin ardından iki fakülte daha bitirdi. 35 yaşında kendi çabalarıyla piyano çalmayı öğrendi. Yaşadığı evinin bahçesinde 19 kediye annelik yaptı. Boyadığı çinilerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edildi.

Nurfer Akgül, 30 Ağustos 2021 günü oğulları, bir arkadaşı ve arkadaşının çocukları ile Kocaeli’den Ankara Beypazarı’na tatile gidiyordu. Nurfer Akgül, Mudurnu civarında aniden rahatsızlandı. Bilinci kapanmadan önce dörtlü düğmesine basarak aracı durdurdu. Durdurmamış olsa araç, uçurumdan uçacaktı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık görevlileri Nurfer Akgül’ü Bolu’da hastaneye kaldırdı.

Beyin ölümü gerçekleşen ve yaşarken organlarını bağışlayan Nurfer Akgül’ün organları 5 kişiye hayat verdi. Nurfer Akgül’ün cenazesi 4 Eylül 2021 günü Ankara’da toprağa verildi.

‘10 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI’

Ailenin yaşadığı acı büyüktü ama hayat devam ediyordu. Nurfer Akgül’ün 10 yaşındaki oğlu 6. sınıfa başlamıştı. Okulun ikinci günü olanlardan habersiz öğretmeni sınıfa otobiyografi ödevi verdi. Eymen, otobiyografisinde şöyle yazdı: “Annem 10 kişinin hayatını kurtardı. 5 organını bağışladı. Araba kullanırken beyin kanaması geçirdi, eğer frene basmasaydı arabadaki 5 kişi annemle ölmüş olurduk. Dün haberlere çıktı. Haberin başlığı Can’sın.”

ANNELERİ KAHRAMANLARI

Hukukçu baba Alper Akgül, oğlunun yazdığı otobiyografiyi kendi Twitter hesabında paylaştı. Paylaşım, okuyan herkesi çok duygulandırdı. Hürriyet’e konuşan Alper Akgül, “Eymen’in yazısını koyduğumda böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Çok fazla beğeni aldı. Annesi bunları görseydi çok mutlu olurdu. Eşim böyle orijinal çocuklar bıraktı bize. Eşimle birlikte arabada 6 kişi vardı. 4 çocuk 2 yetişkin. Eymen ‘Annem canını verirken bile bizi kurtarmaya çalıştı. Arabayı durdurmasaydı uçuruma uçardık ve 5 kişi daha ölürdü’ diyor. Anneleri onların kahramanı oldu. Annesi hiçbir zaman çocukların hukukçu olmasını istemedi. Eymen’in bilişime, bilgisayara merakı var. Eşim çocuklarıyla ilgilenmek için çocuk gelişimi bölümü okudu. Çok güzel bir insan, iyi bir eş ve harika bir anneydi” dedi.

EYMEN OKULUN İLK GÜNÜ BU SATIRLARI YAZDI

Minik Eymen, otobiyografisinde “Bahçeli bir eve taşındık. 19 tane kedim oldu. 1 tane hamsterim, 4 kuşum, 6’dan fazla balığım, 1 tavşanım oldu. Annemi bir hafta önce beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırdılar. 2 gün komada yattıktan sonra melek oldu” diye yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Eymen AkgülNurfer Akgül
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