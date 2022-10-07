Öldüren yumruğun cezası belli oldu

İstanbul Beyoğlu'nda geçen yıl bodyguard olarak çalıştığı gece kulübü önünde tartıştığı Murat Karacan'ın yumruk atarak ölümüne neden olan boksör Fırat İşçi'nin cezası belli oldu.

''PİŞMANIM'' DEDİ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada son sözü sorulan Fırat İşçi, ''pişman'' olduğunu söyledi.

''YARALANDIKTAN SONRA BAŞINDA BEKLEDİM''

İşçi, "Kastla bu suçu işlemedim. Kendisini daha öncesinde tanımam. Yaralandıktan sonra da başında bekledim. Bir yere ayrılmadım" dedi.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, lisanslı boksör olan Fırat İşçi'nin attığı yumruk sonucunda ölüme neden olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

İşçi'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.